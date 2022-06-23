وزيرة البيئة: العد التنازلي لقمة المناخ بدأ من الأمم المتحدة رسميا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن العد التنازلي لقمة المناخ، بدأ بالفعل، لافتة إلى أن اللجنة العليا لإدارة الاستعدادات لقمة المناخ، بدأت عملها مبكرا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحة أن مصر شاركت في معرض بألمانيا، للترويج لقمة المناخ من خلال فريق من وزارة السياحة والآثار.

مصر للطيران الناقل الرسمي للمشاركين في قمة المناخ

أوضحت «فؤاد» في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية الحياة، أن شركة مصر للطيران، ستكون الناقل الرسمي للمشاركين في قمة المناخ، لافتة إلى أن وزارة الخارجية، تتولى التنسيق لأعمال دخول المشاركين الأجانب للبلاد، بالإضافة لدور وزارة الاتصالات في توفير التكنولوجيا اللازمة، لنقل أحداث المؤتمر، ووزارة الصحة من خلال تطبيق الإجراءت الاحترازية، وخطتها لمواجهة أي أمراض وبائية.

اجتماعات تمهيدية وتحضيرية لمناقشة الموضوعات الفنية

أشارت «فؤاد»، إلى أن مؤتمر ألمانيا المقام على هامشه المعرض، عبارة عن نموذج مصغر لمؤتمر قمة المناخ ويتضمن حضور المفاوضين من كل دول العالم، للمشاركة في اجتماعات تمهيدية وتحضيرية لمناقشة الموضوعات الفنية، مضيفة أن المؤتمر المصغر، هو صانع الأجندة الحقيقية لقمة المناخ، وعلى هامش المؤتمر يقام معرض يتضمن معلومات عن الدول المستضيفة للقمة.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه التسجيل الرسمي للمؤتمر، بدأ اليوم، باعتباره عملا للأمم المتحدة، يسير بقواعدها بعد توقيع وزير الخارجية لاتفاقية الدولة المضيفة، وبناء عليه يجرى تنسيق عدد المشاركين والشخصيات العامة وجميع الاستعدادات اللوجيستية.