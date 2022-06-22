وزيرا البيئة والسياحة والآثار يتابعان الاستعدادات لـ مؤتمر «COP 27»

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعًا، اليوم الأربعاء بمقر وزارة السياحة والآثار بالعباسية؛ لمتابعة مستجدات الأعمال الخاصة بالاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

يأتي هذا الاجتماع استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزيران بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأعمال الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر.

وحضر الاجتماع، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومساعد وزيرة البيئة للتنسيق والعلاقات الحكومية، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، وممثل عن كل من وزارة الخارجية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الشركة المنظمة للمؤتمر.

شهادة تطبيق الممارسات الخضراء

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة عدد من الموضوعات التي من بينها الوقوف على آخر مستجدات تحويل المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ إلى فنادق خضراء، إذ تضاعف خلال الأسابيع القليلة الماضية عدد الحاصلين منها على شهادة تطبيق الممارسات الخضراء إلى 99 منشأة فندقية، كما بلغ عدد مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الجرين فينز «Green Fens» ٤٠ مركزًا.

كما تم مناقشة تشكيل لجنة دائمة من وزارة السياحة والآثار للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بصفة مستمرة وحتى تنظيم المؤتمر للتأكد من التزامها بجودة مستوى الخدمات السياحية المقدمة بها وبتطبيق الاشتراطات الصحية.

رفع كفاءة سرعة الإنترنت

كما تم التأكيد على ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بالقرار الوزاري الصادر بشأن رفع كفاءة سرعة الإنترنت بها بالسرعة المحددة بها والمحددة وفقا لتصنيف كل منها، مع الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بإدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة للفنادق وأساطيل النقل السياحي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين لنشر الصور والأفلام الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمؤتمر.