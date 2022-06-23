ياسمين فؤاد: أتوبيسات صديقة للبيئة في شرم الشيخ خلال قمة المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التسجيل لحضور قمة المناخ، يكون من خلال الصفحة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام، لها دور كبير كجزء من التزامات الدولة المضيفة بالاشتراك مع المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

الهيئة الوطنية للإعلام في مصر

أوضحت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، المذاع على فضائية الحياة، أن الهيئة الوطنية للإعلام في مصر منوط بها تنسيق حضور الإعلاميين بالإضافة لخدمات البث المباشر على شبكة الإنترنت، لافتة إلى أن وزارة الاتصالات تقدم جهدا كبيرا لتوفير الأجهزة الحديثة لبث المؤتمر على مدار 12 يوم والوزارة تعمل على تنفيذ الاستعدادت منذ العام الماضي.

وزير النقل يشارك في اجتماعات اللجنة العليا للاستعداد لقمة المناخ

أشارت «فؤاد»، إلى أن وزير النقل يشارك في اجتماعات اللجنة العليا للاستعداد لقمة المناخ، لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، بأن تكون كل وسائل المواصلات والانتقال خلال القمة صديقة للبيئة، من خلال تصنيع أتوبيسات كهربائية وجزء آخر يعمل بالغاز الطبيعي، لافتة إلى أن الكهرباء والنقل، زودا شرم الشيخ بالمحطات التي ستوفر الشحن والتموين لتلك الأتوبيسات، وكذلك مسارات السير المناسبة داخل شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة البيئة، أن هناك خطة مع سكرتارية الأمم المتحدة لمناقشة استعدادات وزارة النقل، موضحة أن الجزء اللوجيستي لقمة المناخ يتضمن 15 خطة عمل، تتضمن كل واحدة منها توزيع المهام بجدول زمني وفور الانتهاء من كل مهمة يرفع التقرير إلى رئيس الوزراء الذي يرفعه بدوره للأمم المتحدة بشكل أسبوعي.