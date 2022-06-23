الرئيس الفرنسي: الشعب الأوكراني يدافع عن كرامته ووحدة أراضيه 

قال إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، إن مجلس الاتحاد قرر إتاحة إمكانية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، بما يوضح العمل بخطى عملاقة نحو دعمها وشعبها، لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية، بذلت جهودا كبيرة لدعم أوكرانيا.

دعم عسكري وسياسي واقتصادي

وأوضح «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل عاصمة الاتحاد الأوروبي، أن هناك نية للتحرك سريعا بالعقوبات في المنطقة، بالإضافة للدعم العسكري والسياسي والاقتصادي، لدول أوكرانيا ومولدوفيا وجورجيا، مشيرا إلى أن ذلك يعد رسالة قوية تجاه روسيا.

وأكد الرئيس الفرنسي، أن الاتحاد حدد أولويات وإصلاحات للدول المنضمة حديثا للاتحاد، من شأنها دعم شعوبها، مضيفا أن الدعم مقدم للشعب الأوكراني، الذي يدافع عن كرامته ووحدة أراضيه، «ممتنون للشعب الأوكراني في ظل عدم استقرار مولدوفيا، والمفوضية الأوروبية ستقدم تقريرا عن الأحداث الجارية».