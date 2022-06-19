نتائج أولية.. حزب ماكرون يخسر الانتخابات التشريعية لصالح اليمين المتطرف

فقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أغلبيته المطلقة بعد مكاسب انتخابية كبيرة حققها تحالف يساري تشكل حديثًا وانطلاقة تاريخية لليمين المتطرف، في ضربة قوية لآماله في إجراء إصلاحات كبيرة خلال فترة ولايته الثانية، بحسب نتائج أولوية وفقا لصحيفة «لو موند الفرنسية».

وكانت انتخابات الإعادة حاسمة بالنسبة لأجندة ماكرون للولاية الثانية، بعد إعادة انتخابه في أبريل، إذ كان الرئيس الفرنسي، بحاجة إلى أغلبية لتأمين التخفيضات الضريبية الموعودة، وإصلاح الرفاهية ورفع سن التقاعد.

خسارة الانتخابات التشريعية تؤثر بشدة على فوز ماكرون بالرئاسة

كان ائتلاف الرئيس الفرنسي، في طريقه ليكون أكبر حزب في الجمعية الوطنية المقبلة، لكن مع 224 مقعدًا، أي أقل بكثير من 289 مقعدًا اللازمة للأغلبية، وفقًا للنتائج الأولية.

انتصار ماكرون في الانتخابات الرئاسية

وبحسب النتائج الأولية، فإن فرقة ائتلاف الرئيس الفرنسي، من المقرر أن تفوز بـ224 مقعدًا فقط، بعد الانتخابات التشريعية الأحد، مقارنة بـ346 التي تشغلها حاليًا.

وإذا جرى تأكيد النتائج، فستؤثر بشدة على انتصار ماكرون في الانتخابات الرئاسية في أبريل، إذ هزم اليمين المتطرف، ليكون أول رئيس فرنسي يفوز بولاية ثانية، منذ أكثر من عقدين.