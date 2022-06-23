«التشييد والبناء»: أفريقيا تحتاج 10 ملايين وحدة سكنية سنويا

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن بنك التنمية الأفريقي يضخ سنويا 170 مليار دولار لإنشاء مشروعات البنية التحتية، والدول الأفريقية في حاجة ماسة لإنشاء 10 ملايين وحدة سكنية مخفضة التكاليف سنويًا، دون المتوسط أو الفاخر، معقبًا: «محتاجين بنية تحتية بشكل رهيب وإحنا حريصين أن عدد شركاتنا تزيد بين فترة والأخرى».

عبدالعزيز: وفد سيوقع عقودا لـ15 برجا

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك وفدا سيوقِّع عقودا بـ15 برجا و20 ألف وحدة سكنية ومحطة طاقة شمسية و2000 قرية في الدورة الأفريقية لكرة القدم في كوت ديفوار عرضوا علينا تنفيذ 4 فنادق حتى يمكنهم استضافة الدورة في عام 2023.

عبدالعزيز: مشروعات كبرى في الكونغو

واستطرد: «في الكونغو عملنا مشروعات أخرى كبرى، وجاء رئيس الكونغو إلى مصر وحضر رسم توقيع مذكرات تفاهم في البناء بأكثر من مجال في الكونغو، وبدأنا العمل هناك بالفعل».

وأوضح أن وسائل النقل البري والبحري للمواد الخاصة بالمقالاوت والتشييد باتت أقل مما كانت عليه بين مصر والدول الأفريقية، وهناك طرق جرى تخطيطها من أجل ربط دول القارة الأفريقية بعضها ببعض، «الطرق عايزة الإمكانيات والصرف عليها حتى يتم تفعيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية».