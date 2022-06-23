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العليا لانتخابات المنظمات النقابية: نظر الطعون اليوم والنتيجة غدا.. والتظلمات 28 يونيو

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ماهر هنداوي
02:35 م | الخميس 23 يونيو 2022
محمد سعفان وزير القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية أنه يتم اليوم الخميس، الفصل في الطعون على أسماء المرشحين..

 البت في الطعون الجمعة 24 يونيو

وقالت اللجنة إنه سيجري غدًا الجمعة 24 يونيو البت في الطعون، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.