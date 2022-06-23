سامي عبدالراضي: «تحية لكل شخص قدر يدفع جنيه لعلاج رقية»

قال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ الطفلة رقية تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي، وجمع لها 25 مليون جنيه، خلال الأيام القليلة الماضية، في حين يحتاج علاجها لما يقرب من 40 مليون جنيه، مؤكدًا: «تحية لكل شخص قدر يدفع حتى لو جنيه علشان علاج رقية».

عبدالراضي: وفاء عامر ماقدرتش تمسك دموعها وبكت

وأضاف «عبدالراضي»، خلال استضافته ببرنامج «آخر النهار»، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، والمذاع على فضائية «النهار»، أن الفنانة وفاء عامر استضافت الطفلة رقية في منزلها ضمن حملة «الوطن» لعلاج الطفلة الصغيرة، وكانت ضمن العديد من المشاهير الذين كانوا شركاء للمبادرة: «كل التحية للفنانة وفاء عامر، ماقدرتش تمسك دموعها وبكت».

ناشدت الفنانة وفاء عامر زملاءها الفنانين التبرع إلى الطفلة رقية

وناشدت الفنانة وفاء عامر زملاءها الفنانين التبرع إلى الطفلة رقية، التي تعاني من ضمور العضلات وتحتاج لعلاج يبلغ نحو 40 مليون جنيه، قائلة: «رقية تستحق الحياة».

جاء ذلك على هامش استقبال الفنانة وفاء عامر، للطفلة رقية وأسرتها داخل منزلها، بدعم ومبادرة من جريدة «الوطن»، حيث قالت ببث مباشر، إنّ «رقية تستاهل الحياة، وتستاهل إن كلنا نتبرع.. لو كده واحد تبرع بجنيه هنجمع المبلغ في أقرب وقت».

وقالت وفاء عامر: «بدعو زملائي الفنانين إنهم يدعموها، واللي مش هيقدر ماديًا يدعمها معنويًا، وينزل على صفحته ويطالبوا المتابعين بالدعم.. عاوزين ندعم حياة إنسان».