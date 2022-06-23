البقر أم الجاموس أم الخرفان أفضل للأضحية؟.. اعرف الفرق والمميزات

في تلك الفترة يهتم الناس بالأضحية وكل ما يخصها من أسعار وتفضيلات وذلك قبل أيام قليلة من قدوم عيد الأضحى لمعرفة ماذا سيفعلون ويعدون الميزانية المناسبة لذلك، ويقع الكثيرون في تلك الفترة في حيرة من أمرهم حول نوعية الأضحية التي يختارونها.

ويتساءل العديد من المسلمين الذين يقررون الذبح.. ماذا يشترون؟ البقر أم الأغنام أم الجاموس أم الخروف؟.

وقال بخيت أحمد، أحد الجزارين في منطقة حدائق القبة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن الفرق بين لحم العجل ولحم البقر ولحم الجاموس، أن سن الأضحية يفرق عند الاختيار فإذا تم ذبح العجل قبل الشهر الثاني يكون لحمه أقلّ تماسكًا وطعمه باهتًا.

ونصح «بخيت»، باختيار لحم البقر عند الأضحية وذلك لكونه أكثر صحية من اللحوم الأخرى ولا يحتوي على الكثير من الدهون كما أنه مليء باللحوم، كما أن هضمه أسهل من غيره.

وقال «بخيت»، إن العديد من الأشخاص يقبلون على اختيار لحوم الخروف وذلك لأنه أقل سعرا مقارنة بالبقر أو الجاموس.

أسعار الأضاحي

وفيما يلي نستعرض أسعار الأضاحي 2022 وفقا لما ذكره حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

- سعر الكيلو الضأن «الضاني» قايم: يتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيهًا.

- سعر كيلو لحم «العجول - الجاموس» قايم: يتراوح بين 60 إلى 65 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم «البقري» قايم: يتراوح بين 70 إلى 75 جنيهًا.

سعر خروف العيد لعام 2022، وفقا لما قاله نقيب الفلاحين في تصريحاته الخاصة لبوابة «الوطن»، والذي يكون مناسب للأضحية من ناحية الوزن، يتراوح بين 4 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.

سعر عجل الأضحية لعام 2022، يتراوح بين «20 أو 25 أو 35 ألف جنيه»، وفقا لما قاله حسين أبو صدام.