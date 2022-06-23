رئيس «الضبطية القضائية بالتعليم»: داهمنا أكثر من 6 كيانات وهمية خلال أسبوع

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق في الوزارة، أنّ لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تكثف حملاتها وإجراءاتها تتفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مواجهة الكيانات الوهمية التي تقدم الخدمة التعليمية دون سند قانوني أو تراخيص، وتمنح شهادات مزورة، وتدعي انتسابها للمؤسسات التعليم العالي والجامعات محليا ودوليا.

وأوضح أن عمل اللجنة لم يتوقف على مدار الأسبوع والأيام، مع التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

حملات مكثفة لمداهمة الكيانات الوهمية بعدد من المحافظات

وأضاف رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق والمعاهد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ لجان الضبطية القضائية نجحت خلال الأسبوع الجاري في مداهمة ما يزيد على 6 كيانات وهمية حتى الآن، لافتا إلى أن الأسبوع الجاري ستشهد مداهمة وتشميع عدد من الكيانات الوهمية بالمحافظات المختلفة، استمرارا لجهودها في القضاء على تلك الكيانات والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات المختلفة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإحالة للنيابة العامة عقوبة المخالفين.

التعليم العالي: حدثنا قائمة المعاهد والجامعات والمؤسسات التعليمية المعتمدة

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المواطنين، وأولياء الأمور والطلاب بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات بشأن الاستفسار عن المؤسسات المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات، بجانب الدخول إلى مواقع الوزارة، والمجلس؛ للاطلاع على أسماء الكيانات الوهمية، مؤكدا أن الوزارة والمجلس يحدث باستمرار قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة عبر المنصات التعليمية المختلفة التابعة له.