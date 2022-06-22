«الأعلى للجامعات» يجتمع بمقر «التعليم العالي» بالعاصمة الإدارية لأول مرة

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الاجتماع الدوري للمجلس، الذي يعقد لأول مرة بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، السبت المقبل 25 يونيو الجاري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.

الاجتماع يناقش موضوعات متعلقة بتنسيق الجامعات 2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن المجلس من المقرر أن يناقش عددا من الموضوعات المهمة تتمثل في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، والتاكيد على ضرورة سرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق الجامعات 2022، وكذلك الضوابط والقواعد الخاصة بتنسيق القبول 2022، والقرار الوزاري الخاص بالتنسيق.

استمرار امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الاقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لم يتم رصد أي مشكلات نهائيا بشأن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على الالتزام بالقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، ومنها تطبيق قانون تنظيم الجامعات الحكومية في مواجهة أعمال الغش.