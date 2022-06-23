«التعليم العالي»: «الأعلى للجامعات» يضع السبت المقبل الخطوط العريضة لتنسيق 2022

يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، السبت المقبل، بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدراية الجديدة، الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية وكلاً من نائب وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلق بالتعليم، أبرزها وضع الخطوط العريضة لتنسيق القبول بالجامعات 2022، وكذلك مناقشة عدد من النقاط الهامة المتعلقة بقواعد التنسيق.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية الاستعداد التام لتنسيق القبول 2022، وكذلك اختبارات القدرات 2022، وفقاً للضوابط والقرارات والإجراءات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وأكد الدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر على استعدادات الجامعة لاختبارات القدرات والانتهاء من كل التجهيزات اللوجستية للاختبارات والتي من المقرر أن تنطلق وفقا للجدول الزمني الذي سيحدده الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 ستنتهي بالجامعة 4 يوليو المقبل.

اختبارات القدرات 2022

ومن جانبه، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية، لافتا إلى أن اللجنة نجحت خلال الأسبوع الجاري في مداهمة 8 كيانات وهمية تقدم خدمة تعليمي دون سند قانوني وتمنح شهادات مزورة، لافتا إلى أنه جرى مداهمتها وغلقها وإحالتها للنيابة مع التنسيق مع الجهات المختصة بالمناطق الموجودة بها تلك الكيانات لتطبيق الإجراءات القانونية.