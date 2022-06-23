قلب ولدي عليا حجر.. شاب يقتل والدته وشقيقه بسبب الميراث وجهات التحقيق تجدد حبسه

لحظة شيطانية قادت شاب في ريعان شبابه، للتخطيط للتخلص من والدته «نادية. م» في العقد الثالث من العمر، وشقيقه «محمد. ر»، من أجل بضعة جنيهات، ظنًا منه أنه سينجو بفعلته، بعدما يقضي عليهما، سالكا طريق الشيطان الذي دفعه نحو تنفيذ جريمته للحصول على الميراث، وتسلل بالفعل إلى الشقة المتواجد بداخلها والدته وشقيقه، وأنهى حياتهما، ليسقطا غارقين في دمائهما، لكن نظرًا لعدم وجود جريمة كاملة، كان لابد من سقوط المتهم فى قبضة الشرطة، عن طريق خيط صغير، يجر القبض عليه والتحقيق معه بسببه.

المشهد الأول

بالعودة إلى المشهد الأول من تلك الجريمة المآساوية التي دارت أحداثها ومشاهدها في منطقة المطرية، التابعة لمحافظة القاهرة، جلس الشاب العشريني مع نفسه، يفكر في طريقة يمكنه بها الحصول على الميراث المتنازع عليه مع والدته وشقيقه الطفل الصغير، طريقة يمكنه أن يتحصل بمفرده على الميراث.

هداه شيطانه بفكرة أن يقتلهما، فأسرع نحو الشقة المتواجد بداخلها الضحايا، وبكل حرص وترقب وحذر، صعد لأعلى وهو ينظر حوله حتى لا يراه أحد، وصل إلى باب الشقة، وطرق الباب، ليفتح له الضحية الأولى، وبمجرد أن شاهده، سدد له عدة طعنات لم يتحملها الصغير الذي سقط على الفور جثة هامدة.

صرخات متقطعة

الدماء تسيل فى كل مكان، ولم تنتهى الجريمة عند ذلك، فالأم كانت داخل الشقة تقوم بتنظيف المكان، وأثناء ذلك سمعت صوت صرخات متقطعة لطفلها الصغير وهو يموت، فأسرعت لتتفاجىء بابنها القاتل، واقفًا فوق جثة أخيه، وبمجرد أن شاهدها حتى انقض عليها هي الأخرى، وسدد لها طعنات لتودى بحياتها على الفور وفر هاربًًا.

سرقة 50 ألف جنيه

المتهم البالغ من العمر 26 عامًا بمجرد ما قتل والدته وأخيه، حتى سرق مبلغ 50 ألف جنيه من داخل الشقة، وعلى الفور هرب من مسرح الجريمة، حتى لا يتم القبض عليه، وبعد نحو 24 ساعة من جريمته، توجه إلى المستشفى لعلاج الجروح الموجودة فى جسده.

وهناك أبلغت إدارة المستشفى رجال الشرطة، الذين انتقلوا على الفور، وجرى القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، ليعترف بقتله والدته وشقيقه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما جدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جهات التحقيق بمجرد وقوع الجريمة، انتقلت وعاينت جثث المجني عليه، وأمرت بنقلهم إلى المشرحة، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وسرعة تحريات رجال الشرطة في الواقعة.