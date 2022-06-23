تاجر ينهي حياته شنقا داخل منزله في المطرية.. تراكمت عليه الديون

أنهى تاجر حياته شنقًا داخل منزله بدائرة قسم شرطة المطرية، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.

العثور على شاب مشنوق داخل منزله

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية بلاغًا بالعثور على شاب مشنوق داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «عاطف.ب.ج»، في العقد الرابع من العمر، معلقة في سقف غرفة نومه، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات أن المتوفى أنهى حياته بسبب تراكم الديون، وبسؤال أسرته أيدوا ما جاء في التحريات ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشريح جثة شاب قتله صديقه في دار السلام

من جهة أخرى، قررت جهات التحقيق نقل جثة شاب إلى مشرحة زينهم، بعد أن لقي مصرعه على يد صديقه طعنًا أمام المارة بدائرة قسم شرطة دار السلام بسبب خلافات في العمل، كما قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط وإحضار المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

يشار إلى أن مأمور قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا بمقتل شاب بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات أن المجني عليه يعمل في جراج وحدث خلاف على العمل مع صديقه فأقدم الأخير على قتله، وتم ضبط المتهم وجارٍ العرض على النيابة العامة.