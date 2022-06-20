من قتل الأم وطفلها؟.. الاستعانة بالطب الشرعي لكشف غموض جريمة المطرية

قررت جهات التحقيق، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان سيدة وطفلها، عُثر عليهما مقتولين داخل مسكنهما في منطقة المطرية، بعد أن أمرت بنقلهما إلى مشرحة زينهم، لإعداد تقرير وافي، لكشف غموض الجريمة.

وأمرت جهات التحقيق، باستدعاء عددا من جيران المجني عليهما، لسماع أقوالهم، ووجهت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الجريمة، تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابساتها.

بلاغ بمقتل سيدة وطفلها داخل منزلهما

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثماني سيدة وطفلها داخل شقتها بمنطقة المطرية، وبالانتقال والمعاينة تبين مقتلهما، وحرر محضرا بالواقعة، ونقل جثمانيهما إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بسرعة عمل التحريات اللازمة حول الحادث، وتقديمها، على الفور بدأت أعمال البحث والتحري، بسؤال شهود العيان، فضلا عن سؤال عددا من الجيران، للوقوف على ملابسات الواقعة.

حالة من الذعر في المطرية

وسادت حالة من الجدل والذعر في منطقة المطرية، بعد العثورعلى جثة الأم وطفلها مقتولين داخل شقتهما في ظروف غامضة، وتسعى الأجهزة الأمنية جاهدة، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى الجناة لضبطهم.

ومن المقرر أن يكشف رجال المباحث، خلال الساعات القليلة المقبلة، تفاصيل مقتل السيدة وطفلها وملابسات الحادث، عقب الانتهاء من سماع شهادة الجيران، وفحص كاميرات المراقبة، وتحديد المشتبه فيهم.