أحد مصابي زلزال أفغانستان يتحدث لـ«الوطن»: «متوقعتش أعيش اللحظة دي»

تعرضت أفغانستان الأيام الأخيرة الماضية، لزلزال قوي دمر منطقة ريفية جبلية شرق البلاد، ما أدى الى وفاة ما لا يقل عن 2200 شخص وإصابة أكثر من 1500 آخرين، وهو الأسوأ خلال هذا العام، إذ وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست جنوب شرقي أفغانستان قرب الحدود الباكستانية، وبلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر.

كما تسبب زلزال أفغانستان في جريان سيول عديدة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وإصابة 50 آخرين، بالإضافة الى تعطيل الطرق الرئيسية بالبلاد، بحسب وسائل أعلام أفغانية.

مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة 1500 في أفغانستان

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن هزة الزلزال شعر بها ما يقرب من 120 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند، ولكن كانت أكثر قوة في مقاطعة بكتيكا في مقاطعات جيان ونيكا وبرمال وزيروك، إذ رصدت وكالة «رويترز» للأنباء، عدد ضحايا الزلزال، بالإضافة الى مشاهد مروعة للموت والدمار وعدد الجرحى التي خلفها الزلزال، كما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن معظم الوفيات المؤكدة كانت في مقاطعة بكتيكا.

مصاب زلزال أفغانستان: لم أتوقع أن أعيش تلك اللحظات يوم ما

وقال عقل جان، البالغ من العمر 35 عامًا، أحد مصابي الزلزال المحجوز داخل مستشفى خرست في تصريحات لـ«الرطن»، أن المنطقة لم تشهد مثل ذلك الزلزال من قبل، واصفًا الزلزال بأنه مجرم خطف جميع أفراد عائلته في لحظة، حيث وجد نفسه وحيدًا داخل المستشفى ولم يجد معه أحد من عائلته بعد أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة، قائلا: «كانت لحظات صعبة لم أتوقع أن أعيشها يومًا ما» موضحًا أن الزلزال أصاب جسده بالكامل، حيث يعاني من كدمات عديدة في ذراعيه ورجليه.

ومن جهة أخرى، تداول رواد التواصل الاجتماعي، مشاهد لمقطع فيديو تظهر الدمار الهائل الذي لحق بالقرى النائية، بالإضافة الى مشاهد أخرى تظهر بعض الأهالي وهم يحاولون البحث عن أقاربهم تحت الأنقاض المنازل الطينية التي دمرها الزلزال.