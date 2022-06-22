وسط توقعات بالمزيد.. لماذا وصل عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1000 قتيل؟

صور مفجعة وقبور جماعية وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان، صباح اليوم الأربعاء، إلى 1000 قتيل، بالإضافة إلى أكثر من 1500 جريح، مشهد مأساوي في إقليم باكتيكا الشرقي، كشفته صور انهيارات أرضية ومنازل مبنية بالطين، حيث يتدافع رجال الإنقاذ لمعالجة الجرحى، بينما في المناطق النائية، تنقل طائرات الهليكوبتر الضحايا إلى المستشفيات، وسط توقعات من زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده، بارتفاع عدد القتلى، بعدما دمرت مئات المنازل، وفق ما نقلته شبكة «بي بي سي».

سبب الارتفاع الضخم لقتلى زلزال أفغانستان

يعود سبب الارتفاع الضخم في حصيلة ضحايا ومصابي الزلزال، إلى طبيعة المساكن والبيوت في العديد من المناطق الريفية، إذ أنّ المنازل تكون غير مستقرة أو سيئة البناء، لذلك تحدث الزلازل أضرارا جسيمة في أفغانستان، بالإضافة إلى أنّ الزلزال الأخير ضرب البلاد، عندما كان كثير من الناس في منازلهم نائمين.

مخاوف من ارتفاع ضحايا الزلزال

قال نائب وزير إدارة الكوارث، شرف الدين مسلم، في مؤتمر صحفي، إن العدد المعلن للضحايا والمصابين حتى الآن، يجعله أكثر الزلازل فتكًا في أفغانستان، منذ عقدين، في الوقت الذي كشف صحفي محلي في ولاية باكتيكا، التي ضربها الزلزال بشدة، إن الاتصالات أصبحت صعبة، بسبب الأضرار التي لحقت بأبراج الهواتف المحمولة، مرجحا أيضا أن يرتفع عدد القتلى إلى أكثر من ذلك.

صعوبة الاتصال ومقتل أطباء

وأضاف الصحفي: «كثير من الناس لا يعرفون بأمر أقاربهم، لأن هواتفهم لا تعمل»، متابعا: «مات شقيقي وعائلته، وقد علمت بذلك للتو بعد ساعات عديدة، ودمرت العديد من القرى»، ودعا مسؤولون في طالبان وكالات الإغاثة إلى الإسراع في المناطق المتضررة في شرق البلاد.

وأشار طبيب، متواجد في أكثر المناطق تضررا بإقليم باكتيكا، إلى أن العاملين الطبيين كانوا من بين الضحايا، موضحا: «لم يكن لدينا عدد كاف من الناس والمرافق قبل الزلزال، والآن دمر الزلزال القليل الذي كان لدينا»، متابعا: «لا أعرف كم من زملائنا ما زالوا على قيد الحياة».