2600 حالة.. ارتفاع عدد ضحايا أقوى زلزال شهدته أفغانستان منذ عقود

هز أفغانستان اليوم الأربعاء، أقوى زلزال شهدته البلاد منذ عقود، عندما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة الكثيرين، وفقًا لمسؤول إقليمي.

وقال مسؤولون إن أكثر من 1000 شخص لقوا مصرعهم وأصيب 1600 آخرين بعد أن ضرب الزلزال منطقة نائية وجبلية في جنوب شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وفقًا لنيويورك تايمز.

وفي التفاصيل، ضربت صدمات الزلزال الساعة 1:24 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (4:54 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء) على بعد حوالي 46 كيلومترًا (28.5 ميلًا) جنوب غرب مدينة خوست، التي تقع بالقرب من حدود البلاد مع باكستان، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

عدد القتلى في الزلزال تجاوز ألف شخص

وتم تسجيل الزلزال على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل)، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي حددتها عند مستوى التأهب الأصفر، ما يشير نسبيًا إلى تأثير محلي.

وقالت وزارة الدولة لإدارة الكوارث إن معظم الوفيات كانت في مقاطعة بكتيكا في مقاطعات جيان ونيكا وبرمال وزيروك.

وقال محمد أمين حذيفة ،رئيس قسم الإعلام والثقافة في مقاطعة بكتيكا إن حصيلة القتلى تجاوزت ألف شخص، وأصيب ما لا يقل عن 1500 شخص «في منطقتي غايان وبرمال بمقاطعة باكتيكا وحدها».

ويتوقع المسؤول أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار البحث والبعثات، وفقًا لشبكة «سي إن إن».

وقالت هيئة إدارة الكوارث في إقليم خوست المجاور، إن 25 شخصًا قتلوا وأصيب عدد آخر، كما لقى خمسة أشخاص مصرعهم في إقليم ننجرهار.

الإصابات بلغت 1600 حالة

وقال نجيب الله سعيد، خبير إدارة الموارد المائية الأفغاني، إن الزلزال تزامن مع هطول أمطار موسمية غزيرة في المنطقة، مما جعل المنازل التقليدية، والعديد منها مصنوع من الطين والمواد الطبيعية الأخرى، معرضة بشكل خاص للتلف.

وأضاف «سعيد» أن توقيت الزلزال في عتمة الليل والعمق الضحل البالغ 10 كيلومترات من مركزه أدى إلى سقوط عدد أكبر من الضحايا.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في تغريدة يوم الأربعاء، إنه جرى إرسال فريق طبي وسبع طائرات هليكوبتر إلى المنطقة لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحركة عقدت اجتماعًا طارئًا، الأربعاء، لتنظيم نقل الجرحى والمساعدات المادية للضحايا وعائلاتهم.

وقال «مجاهد» في تغريدة على «تويتر» إن رئيس الوزراء محمد حسن أخوند دعا إلى الاجتماع في القصر الرئاسي بالبلاد ليوجه جميع الوكالات المعنية لإرسال فرق إغاثة طارئة إلى المنطقة المتضررة.

وقال «مجاهد»: «تم اتخاذ اجراءات ايضا لتقديم مساعدات نقدية وعلاج»، مضيفًا أنه «صدرت تعليمات للوكالات باستخدام النقل الجوي والبري لتوصيل الأغذية والملابس والأدوية، وغيرها من الضروريات ونقل الجرحى».

قال نائب وزير الدولة الأفغاني لإدارة الكوارث، مولوي شرف الدين مسلم، الأربعاء ، إن "الإمارة الإسلامية ستدفع 100 ألف أفغاني (1116.19 دولار) لأسر أولئك الذين قتلوا في الزلزال وستدفع 50 ألف (558.10 دولار) لأسر هؤلاء. المصاب

أفغانستان لديها تاريخ طويل من الزلازل

وسلطت الحكومة الضوء على الحاجة إلى المساعدات الخارجية،وجاء في بيان صحفي صادر عن البعثات الدبلوماسية الأفغانية أن «جمهورية أفغانستان الإسلامية تدعو إلى الدعم السخي من جميع الدول والمنظمات الدولية والأفراد والمؤسسات لتقديم وتسليم مساعدات إنسانية عاجلة».

أفغانستان لديها تاريخ طويل من الزلازل، وكثير منها يحدث في منطقة هندو كوش الجبلية المحاذية لباكستان.

في عام 2015، تسبب زلزال هز أجزاء من جنوب آسيا في مقتل أكثر من 300 شخص في أفغانستان وباكستان والهند.

وقتل أكثر من ألف شخص في عام 2002 بعد زلزالين ضربا منطقة نهرين شمال غربي أفغانستان.

ضرب زلزال قوي نفس المنطقة في عام 1998، مما أسفر عن مقتل حوالي 4700 شخص ، وفقًا لسجلات المراكز الوطنية للمعلومات البيئية.