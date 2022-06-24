تفاصيل انتشال جثة شاب من نهر النيل في المنصورة: عنده 21 سنة «صور»

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الدقهلية، قبل قليل، جثمان شاب من نهر النيل فرع دمياط أسفل كوبري القطار بمدينة المنصورة.

بلاغ لمديرية أمن الدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب من أعلى كوبري القطار التابع لدائرة القسم.

وانتقل ضباط المباحث الي مكان البلاغ وتبين أن الشاب يدعي «أحمد أ. أ»، 21 عامًا ومقيم شارع المديرية القديمة بمدينة المنصورة.

وبتكثيف تمشيط المنطقة تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله، ونقله إلى مشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تجمع عدد كبير من المواطنين

وشهد مكان الحادث تواجد أعداد كبيرة من المواطنين الأمر الذي تسبب في ابتعاد قوات الإنقاذ بالجثة عن المكان لتتمكن من الخروج به، ووقفت إحدى السيدات على الشاطئ وهي تنادي عليه «يا أحمد» مع صراخات بعض السيدات اللاتي وقفن بجوارها.

حوادث متفرقة في المنصورة

جدير بالذكر أن مدينة المنصورة شهدت العديد من حالات الانتحار والوفيات في الفترة الأخيرة، والتي بدأت بواقعة وفاة الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

وتؤكد «الوطن» أن الانتحار جريمة في حق الفرد قبل أن تكون في حق المجتمع، ويمكن لكل من يمر بضائقة أو أزمة نفسية أن يلجأ إلى العيادات النفسية المتاحة في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ويتلقى الدعم والعلاج بشكل مجاني وفي سرية تامة.