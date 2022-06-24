العثور على جثة شاب مطعون بأرض زراعية في الدقهلية

عثر عدد من أهالي قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية، منذ قليل، على جثمان شاب في العقد الثالث من عمره مقتول بطعنات وإصابات بأنحاء متفرقة من الجسد بأحد الأراضي الزراعية.

جهود أمنية لكشف تفاصيل الواقعة

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة، بعد أن تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بالعثور على شاب ملقى بأرض زراعية بناحية ديمشلت ومصاب بطعنات وآثار تعدي بالضرب.

بيانات الضحية 25 عامًا واسمه محمود

وعلى الفور انتقل ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، ووحدة مباحث مركز دكرنس، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «محمود ع.ج.»، 25 عامًا، ومصابا بعدة طعنات ويرتدي ملابسه الداخلية.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام، لكشف غموض وتفاصيل الواقعة وضبط مرتكبيها.

وجرى نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بفتح تحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروفها وملابستها.