تشريح جثة شاب عثر عليه مشنوقا في ظروف غامضة داخل منزله بالبساتين

قررت جهات التحقيق، نقل جثة شاب عثر عليه مشنوقا في ظروف غامضة داخل منزله بدائرة قسم شرطة البساتين، إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت جهات التحقيق، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت استدعاء أسرة الشاب المتوفي لسماع أقوالها حول ظروف الوفاة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل منزله

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، بلاغا بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أنه يدعي «ياسر. م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود حبل حول رقبته، وخلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن تكون الوفاة ناتجة عن الانتحار لمروره بأزمة نفسية خلال الأيام الأخيرة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.

تشريح جثة شاب قُتل على يد صديقه بسبب خلافات مالية

وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق، تشريح جثة شاب قتل على يد صديقه طعنا بالسكين بسبب خلافات مالية بدائرة قسم شرطة العجوزة، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بمقتل شاب في العجوزة

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مقيم في منطقة ميت عقبة، وتوصلت التحريات إلى أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبالعرض على جهات التحقيق التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.