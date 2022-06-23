دفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه بالإسماعيلية.. «خباه في شوال»

أمرت النيابة العامة في الإسماعيلية، اليوم الخميس، بدفن جثمان شاب تعرض للقتل على يد صديقه صباح أول أمس، بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق الطبيب الشرعي إلى الإسماعيلية بعد مناظرة الجثمان في مكان العثور عليه في مدخل مدينة الإسماعيلية أسفل إحدى الأشجار بمنطقة كيلو 2، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تفاصيل الجريمة

وعثر أحد المواطنين على جثمان الشاب في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أسفل إحدى الأشجار بمنطقة كيلو 2 بداخل «شوال بلاستيكي» وبه العديد من الإصابات.

ووجه اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية في الإسماعيلية، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.

تحديد هوية المتهم

ونجح فريق المباحث الجنائية برئاسة المقدم حازم حسام رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية، ومعاونيه، في تحديد هوية المتهم بقتل المجني عليه بعد تفريغ الكاميرات ومعرفة دائرة معارفه.

وقالت المصادر الأمنية إن المجني عليه يدعى «محمد وجدي»، 31 سنة، يعمل في جمع الخردة على تروسيكل خاصته، وأن خلافاً وقع مع أصدقائه قبل عدة أيام.

صديقه استدرجه للمقابر وقتله

وأشارت التحريات الأولية في الواقعة، إلى أن صديق المجني عليه استدرجه إلى مقابر الإسماعيلية «مكان الواقعة»، وتخلص منه بعدة طعنات نافذة في الجسم.

وقرر المتهم وضع جثة المجني عليه في «شوال بلاستيكي» وسط الخردة التي يعمل في جمعها، وألقاها بجوار إحدى الأشجار في مدينة الإسماعيلية ليعثر المواطنون عليها صباحا.