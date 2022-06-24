الفنان يوسف داوود.. ترك الهندسة من أجل الفن «فيديو»

مرت عشرة أعوام على رحيل فنان برع في الكوميديا حتى لقبوه بمهندس الكوميديا الذي ترك بصمته طوال سنوات عمله ما يبن المسرح والسينما، وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «يوسف داوود.. مهندس الكوميديا».

وُلد يوسف جرجس داوود، بمحافظة الإسكندرية في العاشرة من مارس عام 1938م وتخرج من كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1960م.

الفنان يوسف داود بدأ مشواره الفني من خلال المسرح

عمل الفنان يوسف داوود في الهندسة لكن عشقه للفن ظل يراوده، لذلك قرر أن يتفرغ للفن عام 1985م وكان عمره وقتها 47 عاما، بدأ يوسف داود مشواره الفني من خلال المسرح وبعدها انتقل إلى الدراما التلفزيونية وشارك في أكثر من 60 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.

انطلاقة يوسف داوود في عالم السينما بفيلم زوج تحت الطلب

بداية الفنان يوسف داوود في مسرحية زقاق المدق، وكانت انطلاقته في عالم السينما من خلال فيلم زوج تحت الطلب، والذي شارك فيه أمام النجم عادل إمام والفنانة ليلى علوي، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية وتعددت أعماله ما بين الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح.