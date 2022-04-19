ابنة الفنان يوسف داوود: بابا عايش بأعماله الفنية لأنه كان حقيقي جداً

قالت دينا يوسف داوود، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، وابنة الفنان الراحل يوسف داوود، إن والدها الراحل كان مقيمًا في الاسكندرية وأهله من محافظة البحيرة وكذلك والدتها، وكان لديه شقيقان فارقا الحياة، كان أحدهما طبيب أسنان شهير في إنجلترا، والآخر طبيب أمراض نفسية في أمريكا: «بابا كان نابغة في الهندسة، بس كان بيحب الضحك والهزار واللعب، وكان ليه أنشطة أخدته من الدراسة كتير»، جاء ذلك خلال حوارها لبرنامج «عيلتي وافتخر» والمذاع على إذاعة شعبي إف إم، من تقديم حازم قابيل.

يوسف داوود حفيد عائلة أبو الدهب

وأضافت «داوود»: «بابا كان آخر العنقود ودلوع جدًا ووسيم جدًا، وكان له دلال، وجدتي من عائلة أبو الدهب وكانت مسيطرة في البيت بس كانت مدلعاه، وكان بيعتبر التمثيل هواية أثناء عمله بالهندسة، بابا وماما كانوا قرايب وهما الاتنين كانوا سابقين عصرهم، وماما كانت سعاد حسني العيلة، ماما وجدتي كانوا مسيطرين فكان لقاءهم لقاء الجبابرة».

الاسم الحقيقي للفنان يوسف داود

وعن والدها فقالت: «يوسف داوود اسمه الفني أما الحقيقي يوسف جرجس صليب، وبابا وماما اختاروا اسم ماجد أخويا علي اسم واحد قريبهم بيحبوه، أما اسمي فجوز خالتي هو اللي اختاره لأنه كان تريند وقتها».

واختتمت قائلة: «زمان كان بيقولوا: بابا مامتش، وأنا فعلا بحس إنه مامتش بعد ما توفي، وده من خلال إني بعيش كل ريأكشاناته من خلال أعماله لأنه كان طبيعي جدًا، وأقول للعيلة، إننا عيلة جميلة وهم ناس طيبة ولما بتعامل مع الناس بحس إننا اتربينا في حته تانية».