والد الأردنية إيمان إرشيد يرفض العزاء قبل القصاص.. «قتلت على طريقة نيرة»

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية، إلى دفتر عزاء للطالبة إيمان إرشيد، والتي قُتلت بنحو 5 رصاصات داخل الحرم الجامعي بجامعة العلوم التطبيقية، على يد أحد الأشخاص، وفُزع الشعب الأردني، خصوصا وأن الجريمة تأتي بعد أيام قليلة من حادث مقتل الطالبة المصرية «نيرة أشرف» التي قُتلت على يد زميلها أمام جامعة المنصورة بعد رفضها الزواج منه وهو نفس سبب قتل إيمان إرشيد، وطالب والدها بالقصاص العاجل، وفقا للمواقع الإخبارية الأردنية.

وذكر تقرير الطب الشرعي، أن إيمان إرشيد، قُتلت بـ5 رصاصات، وأن 4 منها استقرت في مناطق قاتلة بجسدها، قبل أن يهرب الجاني من موقع الحادث ما أثار الكثير من التساؤلات.

والد إيمان إرشيد يرفض العزاء قبل القصاص

وطالب السيد مفيد إرشيد، والد الطالبة إيمان، بالإعدام للمتهم بقتل ابنته، بحسب ما نقلت كثير من المواقع الإخبارية الأردنية، مؤكدا أنها كانت تدرس التمريض بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة شمال العاصمة عمان.

وأكد والد الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، أنه لن يستقبل العزاء حتى يتم القصاص العادل من المتهم وأن يكون بحجم الجريمة التي ارتكبها، وتساءل: «بأي ذنب قُتلت» ابنته.

والد إيمان: لم يتقدم أحد لخطبة ابنتي

وعقب مقتل الطالبة إيمان إرشيد، جرى تداول رسالة على نطاق واسع للمتهم مفادها أنه إن لم تتزوجه إيمان سيقتلها مثلما فعل المصري بـ«نيرة أشرف»، لكن والدها قال، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز»، إن الحادثة لم يكن لها أية مقدمات وأنه لم يتقدم أحد لخطبة ابنته.

وأضاف والد إيمان، أنه كان يقوم يتوصيلها وإرجاعها بشكل يومي من وإلى الجامعة ولا يسمح لها باستقلال المواصلات العامة خوفا عليها، مؤكدا حجم المصاب الجلل الذي أصاب الأسرة.

ودعا الأب المكلوم، رواد منصات التواصل الاجتماعي للتوقف عن بث الشائعات عبر هذه المنصات، والإدلاء ببيانات لاتمد للواقع بصلة على حد قوله.

حادث قتل على طريقة نيرة أشرف

ويتشابه الحادث في كثير من جوانبه مع جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف التي أثارت حالة من الحزن ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى الوطن العربي.

ولعل العامل المشترك الأبرز هو أن الجاني في الحالتين كان يريد الزواج من الضحية، كما أن الضحيتين لا تزالان طالبتين تدرسان بالمرحلة الجامعية.