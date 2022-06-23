هاشتاج يطالب بالثأر لـ طالبة الأردن: «شاب قتلها في الجامعة»

لقيت طالبة عشرينية مصرعها، بعد أن أطلق شاب الرصاص عليها، داخل إحدى الجامعات الخاصة شمال العاصمة الأردنية عمّان، دون معرفة الأسباب.

هاشتاج يطالب بالثأر للطالبة

وأطلق ناشطون في الأردن هاشتاج «جامعة العلوم التطبيقية»، وهي الجامعة التي قُتلت الطالبة بداخلها، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة المجرم، منددين بجرائم العنف المتكررة، وفقًا لما نقلته قناة «العربية» الإخبارية.

إجراءات مُشددة في محيط الجريمة

كما طالب النشطاء الأردنيون باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يعتدي على النساء، وكتبت إحداهن: «لم نستوعب بعد ما حدث للفتاة نيرة» في إشارة إلى مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة في مصر قبل أيام، متسائلة «إلى متى الاستهانة بأرواح النساء؟».

وكانت صحيفة «الدستور» الأردنية، ذكرت أن فتاة توفيت اليوم بعد إصابتها بعيار ناري في إحدى الجامعات الخاصة في العاصمة عمان، متأثرة بإصابتها وفق ما ذكر مصدر أمني أردني.

وذكرت الجامعة في بيان رسمي لها منذ قليل، أن الفتاة تدعى «إيمان رشيد»، ولم تتضح بعد دوافع ارتكاب المتهم لجريمته، حيث تعكف الجهات الأمنية الأردنية على مواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.