والد الطالبة الأردنية إيمان: «فيه خلل بمنظومة الأمن بالجامعة»

كشف مفيد إرشيد والد «إيمان» الطالبة بكلية التمريض بجامعة اليرموك الأردنية والتي قُتلت بنفس الطريقة التي قتلت بها الطالبة نيرة أشرف، تفاصيل وفاتها، موضحًا: «أول شيء إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين، واليوم صباحا الساعة 8 صباحًا وصلت الجامعة، عندها امتحان وبتخلص امتحانها 9:30، وكنت بعيد عن عمان، وقولت لابني الصغير تجيب أختك من الجامعة 10:30 وبينها وبينه 5 دقايق جاله خبر إنه تم إطلاق وحد طخها».

وأبدى والد الطالبة إيمان في تصريحات تلفزيونية له استغرابه لما حدث في الجامعة، قائلًا: «أنا مستغرب لأن الجامعات محترمة في الأردن، وهذا مش طالب في الجامعة لكنه خارج الجامعة، وأنا بقالي 3 سنين ونص بوصلها وأجيبها كل يوم بالدقيقة والثانية وأنا للأمانة مصدوم، وماله عندنا أي شيء وماله عندها أي شيء، وليه يقتل بنت بريئة بتدرس في الجامعة»، متسائلًا: «بأي ذنب قتلت».

أذهب معها للجامعة كل يوم

وأكد أنهم لا يعرفوا المتهم أبدًا، موضحًا: «ولا نعرفوا وهي ما اتخطبت»، مشيرًا إلى أنه يذهب معها للجامعة كل يوم ويعود معها للمنزل، موضحًا: «أنا بجيب بنتي للجامعة وأوصلها ولما أخلص دوام بروح أجيبها من جامعتها» متسائلًا: «من خارج الجامعة كيف دخل حرم الجامعة»، مضيفًا: «أنا لما بروح وأودي بنتي أو أجيبها بيوقفني الأمن وأنا بقولهم داخل أجيب بنتي ففيه خلل في المنظومة الأمنية بالجامعة».

وعن وصول رسالة تهديد لها وأن القاتل هددها بمصير الطالبة المصرية نيرة، قال: «ما عندي خبر بالمعلومة دي» مؤكدًا أن هاتفها بحوزة الأجهزة الأمنية وأن القاتل لم يتم ضبطه حتى الآن.