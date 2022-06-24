القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن المشاركة في مشروع نشر رسائل علمية

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التاسعة والعشرين، عن فتح باب تلقي المشاركة في مشروع «نشر الرسائل العلمية»، ضمن مطبوعات المهرجان في محور الدورة المقبلة، في موضوع «التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي».

وكشف الفنان سعيد قابيل مدير المهرجان عن شروط المشاركة، من خلال بيان صحفي، أكد خلاله ضرورة أن تكون الرسالة بغرض الحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، وأن تكون الرسالة قد نوقشت بالفعل في إحدى الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية في عام 2000 وما يليه.

مهرجان المسرح التجريبي يقبل الرسائل العلمية

وأضاف قابيل أن المهرجان يقبل الرسائل العلمية التي أعدها الباحثون المصريون والعرب والأجانب ويمنح المهرجان مكافأة قدرها 10000 جنيه لأصحاب الرسائل المنشورة.

أما عن آلية المشاركة، أشار إلى أن الباحث يجب أن يستوفي استمارة يدرج فيها البحث كاملاً بصيغتي word & PDF والسيرة الذاتية المختصرة، وتقوم لجنة مختصة بفحص الرسائل واختيار ما يتفق منها مع محور هذه الدورة وهو «التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي»، ويتم توزيع الرسالة بعد طبعها مجاناً على ضيوف المهرجان والأكاديميات والأقسام المتخصصة في المسرح وأي جهات إنتاجية أو علمية أخرى.

موعد التقديم والمشاركة

أما عن موعد التقديم والمشاركة فسيكون آخر موعد لتلقي المشاركات يوم 15 يوليو 2022، وستعلن الأبحاث الفائزة بالنشر في 15 أغسطس 2022، وبخصوص الأبحاث المختارة لباحثين من غير المصريين، يتم نشر البحث كاملاً في كتاب يصدر ضمن مطبوعات المهرجان، كما يحق للجنة العلمية اختيار واحد أو أكثر من الأبحاث وثيقة الصلة بمحور دورة المهرجان هذا العام وسوف يتم دعوة أصحابها لعمل عرض لموضوع البحث ضمن برنامج ندوات المهرجان.

يذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.