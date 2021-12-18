لينا خوري: ورشتي بـ«المسرح التجريبي» هدفها التدريب لتحضير مشهد تمثيلي

قدمت الفنانة والمنتجة اللبنانية لينا خوري ورشة بعنوان «كيف تقدم مشهد تمثيلي» ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الثامنة والعشرين، وقدم المشاركون بالورشة مشاهد تمثيلية مختلفة بين «الكوميدي والتراجيدي» وتراوحت مدتها بين دقيقة ودقيقتين.

وبعدها قامت المدربة لينا خوري، بمناقشة المشاهد مع المتدربين، فالورشة تعمل على تدريب المشاركين لتقديم مونولوج ناجح للكاستينج، والتركيز على فهم النص والهدف منه، وكيفية تجسيد الشخصية وإبراز الموهبة والمؤهلات المميزة للممثل، وكذلك كيفية استعمال الجسد والصوت، وإثبات الحضور، والتدريب على الليونة في أخذ تعليمات المخرج وتنفيذها.

الورشة امتدت على مدار ثلاث ساعات، من الحادية عشر صباحا وحتى الثانية ظهرا، وركزت على دراسة نقاط المزايا والضعف لكل مشارك .

وقالت المدربة لينا خوري: الورشة تهتم بكيفية التحضير لتجربة أداء مميزة، وخلال الورشة شاهدنا المشاركات وأعطيت بعض الملاحظات والتفاصيل، وكان هناك حديثا جيدا عن كيفية عمل الكاستينج في مصر.

وتابعت خوري: ناقشنا المشاكل التي يتعرضون لها وما هي التحديات هنا في مصر، خاصة أن هناك اختلافات صغيرة بين كل بلد وآخر، ووجدت رغبة وتفاعل وقصص لم أكن أعلمها عن مصر، وأنا سعيدة للتعرف عليها، وأشارت إلى أنها سعيدة بتقديم خبرتها في هذا المجال وتمنت أن تكون هناك إفادة لأن تجارب الأداء مقلقة وهناك تفاصيل تجعل المتدرب «يتوتر» وحينما يعرفها يصبح واثقا في نفسه.

من هي لينا خوري

تعمل لينا خوري كمخرجة وكاتبة ومنتجة وأستاذة للتمثيل، حيث قامت بالتدريس، وقدمت ورش عمل في التمثيل وكتابة السيناريو والإخراج للمسرح والسينما والتلفزيون في مؤسسات مختلفة في بيروت، من بينها الجامعة اللبنانية الأميريكية، والأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، والجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة اللبنانية، وهي معروفة بمعالجتها للمواضيع المثيرة للجدل في مسرحياتها، حيث تعرضت لقضايا شائكة في المجتمع اللبناني والعالم العربي وخاصة تلك المتعلقة بقضايا المرأة، وتطرقت أيضًا لإنتاج وإخراج عددا من الأفلام والبرامج اللبنانية، كما شاركت من قبل كعضو لجنة تحكيم في المهرجانات المسرحية ومسابقات الأفلام القصيرة.