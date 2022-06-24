القبض على إرهابي طعن رجال أمن بـ«سكين» في تونس

أفادت الصفحة الرسمية لنقابة إقليم الأمن الوطني بتونس بأن «إرهابيا» جرى القبض عليه بعد أن طعن أعوان أمن بسكين كبير الحجم.

القبض على الإرهابي بعد ساعات

وأشارت الصفحة الرسمية إلى أن المعطيات الأولية تقول إن وحدات إقليم الأمن الوطني في تونس، تمكنت من القبض على «إرهابي» طعن في ساعات الفجر الأولى رجل أمن تابعا لإدارة حماية المنشآت بالإدارة العامة لوحدات التدخل.

الإرهابي استخدم سكينا كبيرا لطعن أمنيين

وفي وقت لاحق كان الشخص نفسه قد اعتدى على عدد من الأمنيين التابعين لإقليم الأمن الوطني في تونس بواسطة سكين كبير الحجم عند محاولة القبض عليه بعد تحصنه بأحد المباني في العاصمة.