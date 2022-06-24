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محمود مسلم

القبض على إرهابي طعن رجال أمن بـ«سكين» في تونس

كتب:

محمد الليثي
02:00 م | الجمعة 24 يونيو 2022
الأمن التونسي- صورة تعبيرية

الأمن التونسي- صورة تعبيرية

أفادت الصفحة الرسمية لنقابة إقليم الأمن الوطني بتونس بأن «إرهابيا» جرى القبض عليه بعد أن طعن أعوان أمن بسكين كبير الحجم.

القبض على الإرهابي بعد ساعات

وأشارت الصفحة الرسمية إلى أن المعطيات الأولية تقول إن وحدات إقليم الأمن الوطني في تونس، تمكنت من القبض على «إرهابي» طعن في ساعات الفجر الأولى رجل أمن تابعا لإدارة حماية المنشآت بالإدارة العامة لوحدات التدخل.

الإرهابي استخدم سكينا كبيرا لطعن أمنيين

وفي وقت لاحق كان الشخص نفسه قد اعتدى على عدد من الأمنيين التابعين لإقليم الأمن الوطني في تونس بواسطة سكين كبير الحجم عند محاولة القبض عليه بعد تحصنه بأحد المباني في العاصمة.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011