القبض على رئيس وزراء سابق في تونس

ألقت الشرطة، أمس الخميس، القبض على رئيس وزراء البلاد الأسبق، القيادي السابق بحركة «النهضة» الإخوانية حمادي الجبالي، في ولاية سوسة.

وقالت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، إن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية أمر باعتقال الجبالي، بتهمة الاشتباه في تبييض أموال عبر جمعية «نماء تونس» الخيرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وخضع الجبالي للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة. وكانت الشرطة التونسية قد دهمت المصنع في مايو الماضي وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة مدرجة بجدول المواد خطرة.

إلقاء القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة

وفي مايو الماضي، ألقت الشرطة التونسية، القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

منع سفر قيادي بحركة «النهضة» الإخوانية.. وتهم موجهة إلى 28 شخص

من جانبه، أصدر القضاء التونسي قرارا بمنع سفر كل من القيادي بحركة «النهضة» الإخوانية عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي ورئيس تحرير موقع «شاهد»، لطفي الحيدوري، بتهم تبييض أموال وارتكاب أمر موحش ضد الرئيس التونسي، قيس سعيد، وتهم أخرى.

وشملت التهم 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم 6 موقوفون في السجن وهم المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والمدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش وأمنية معزولة ومهدي الجمل و3 أخرين، وفقا لما ذكرته شسبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.