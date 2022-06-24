دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لرفع البلاء وفك الكرب وجلب الرزق

يبحث المسلمون عبر محركات البحث عن دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة، للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والتوجه إليه بالدعاء وخاصة في تلك الأيام المباركة.

دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة

يستحب الدعاء والتقرب إلى الله طول الوقت، وتتنوع المناسبات طوال العام التي يردد فيها المسلم الدعاء، حيث تكثر بها فرص الإجابة منها دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة، حيث يمكن ترديد بعض الأدعية ومنها: «اللهمّ ارحمني برحمتك، ومدّني بقوّتك، وارزقني من فضلك، يا كريم يا رحيم، اللهمّ اغفر لي وارضَ عنّي، وعافني واعفُ عنّي، اللهمّ أصلح شأني كلّه، ولا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهمّ ارحمني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم».

كما يمكن ترديد صيغة دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة، كيفما تشاء وترغب: «يا ربّ ارزقني فرحةً لا أحزن بعدها أبداً، وارزقني سعادةً لا همّ بعدها أبداً، وارزقني راحةً لا تعب بعدها، اللهمّ أنت على كلّ شيءٍ قدير».

دعاء العشر الأوائل عن النبي

وهناك دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة، والذي يمكن اعتباره ذكر ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل من ذي الحجة: «الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر»، مع ترديد التوحيد خاصة في يوم عرفة.

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها أيضًا في شهر ذي الحجة: «اللهمّ اكتب لي الأجر في كل ّخطوة ٍأتقرّب فيها إليك، اللهمّ وفّقني إلى كل ّما تحبّه وترضاه، وافتح لي أبواب الخير كلّها، ويسّر لي أموري، وذلّل الصّعاب أمامي، واقبل دعائي، أنت مجيب الدّعوات».

«اللهمّ فرّج عنّي ما أهمّني وما أغمّني، وفرّج عن الأمّة الإسلاميّة جمعاء، اللهمّ ارفع عنّا الغلاء والوباء والبلاء، ويسّر أمورنا، وارزقنا من فضلك يا كريم، يا ذو المنّة والغنى، اللهمّ لا تدع فينا شقيّاً، ولا تدع بيننا محروماً، ولا تدع بيننا عاصياً».

دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة من القرآن

وذكر في القرآن الكريم دعاء العشر من ذي الحجة منها: «رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ».

دعاء لصديق في العشر من ذي الحجة

ويمكن أيضا الدعاء لصديق في العشر الأوائل من ذي الحجة: «اللهم استودعتك صديقًا عزيزًا وحاضرًا في القلب، وأسألك في العشر الأوائل من شهر ذي الحجّة أن تُبارك له في أيّامه، وأن تزيده من الخيرات والسّعادة في كلّ خطوة، ارحم ضعفه وقلّة حيلته، وتجاوز عنه الذّنوب والخَطايا».