«الإمارات للفلك» تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى وغرة شهر ذي الحجة

أعلنت جمعية الإمارات للفلك، أن يوم 30 يونيو الجاري، سيكون غرة شهر ذي الحجة، وأن السبت 9 يوليو، سيكون أول أيام عيد الأضحى، وقالت إنه من المتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة فجر الأربعاء المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت الإمارات، في حين يصل ارتفاع لحظة غروب الشمس عن الأفق 5 درجات، ويغرب بعد نصف ساعة من غروب الشمس، إذ تكون فرصة رصده سهلة وواردة.

الإمارات للفلك: 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

وقال رئيس جمعية الإمارات للفلك إبراهيم الجروان، إنه وفق البيانات والحسابات الفلكية في دولة الإمارات، فإن الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، هو غرة شهر ذي الحجة، والجمعة 8 يوليو وقفة عرفة، والسبت 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

زيادة عدد رحلات الطيران من الإمارات إلى السعودية لأداء الحج

وأعلنت شركة طيران الإمارات، تسيير أكثر من 25 رحلة إضافية إلى المملكة العربية السعودية خاصة في جدة والمدينة المنورة لنقل الحجاج، بجانب الرحلات المنتظمة للمملكة.