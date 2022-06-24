«الزراعيين الأفارقة»: دور مصر في دعم المشروعات المشتركة بإفريقيا غير مسبوق

التقي الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والأمين العام لاتحاد المهندسين، أمين الزراعيين الأفارقة «كوبنان كواسى أدجومانى»، ووزير الزراعة والتنمية الريفية بدولة كوت ديفوار والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر بحضور السيد القصير وزير الزراعة وقيادات وزاره الزراعة لبحث دور منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية في دعم التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية، مؤكدا أن المشروعات الزراعية العملاقة نموذجا للأمن الغذائي وتجربة نجاح يمكن تكرارها في المنطقة الأفريقية.

خليفة: المشروعات الزراعية العملاقة نموذجا للأمن الغذائي

وقال «خليفة»، إنه تم خلال اللقاء عرض أنشطه الاتحاد ودور مصر في خدمة القطاع الزراعي الأفريقي وتقديم الخبرات اللازمة من اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة لدراسات المشروعات التي تخدم التعاون المشترك سواء على المستوي الثنائي بالتعاون مع كوت ديفوار أو من خلال التعاون الشامل مع الدول الأفريقية للاستفادة من الموارد المائية والأرضية في تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي ومواجهة التحديات التي تهدد التنمية الزراعية في أفريقيا.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة أن الإتحاد يلعب دورا هاما في مساعدة الدول الأفريقية في التوعية بملفات الأمن الغذائي وكيفية مواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي بعدد من الدول الأفريقية بما ينعكس على تنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية والاستفادة من الإرادة السياسية للقيادة السياسية في مصر لدعم هذه المشروعات لخدمة الأمن الغذائي الأفريقي، خاصة أن القيادة السياسة لعبت دورا «غير مسبوق» لدعم المشروعات المشتركة بدول القارة.

وأوضح «خليفة»، إنه تم خلال لقاءه وزير الزراعة الإيفوراي استعراض دور الدولة المصرية في دعم الأشقاء في دولة كوت ديفوار من خلال تفعيل دور مركز البحوث الزراعية في إمداد كوت ديفوار بالتقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية من المحاصيل الحقلية وخاصة الأرز في ظل ارتفاع معدلات الأمطار فيها وتوافر الموارد المائية اللازمة لزراعة المحصول للحصول علي أعلي إنتاجية للفدان في كوت ديفوار من خلال الأصناف الجديدة من الأرز المصري.

وأشاد الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بدور كوت ديفوار في تشجيع التعاون المشترك بين المراكز البحثية المصرية في القطاع الزراعي ونظيرتها لخدمة تحديث وتطوير الزراعة بمختلف الدول الأفريقية وخاصة كوت ديفوار التي تعد من الدول المؤسسة لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، حيث تأسس الاتحاد كمجتمع مدني برعاية الرئيس السيسي في مؤتمر شرم الشيخ عام 2020.

واستعرض «خليفة» خلال لقاءه وزير الزراعة الإيفواري دور اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة في تنظيم اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد بشرم الشيخ المقرر عقده يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماعات سوف تتناول استعراض في ورش العمل للنماذج التطبيقية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة بأفريقيا وكيفية مواجهة تحديات الآثار السلبية للتغيرات المناخية على دول القارة.

وأشاد بدور السيد القصير وزير الزراعة في تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتفعيل الدور المصري في المشروعات الزراعية للتعاون مع كوت ديفوار، واستعرض النماذج المصرية للتميز في المشروعات العملاقة مثل مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي وتنمية سيناء بما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى أن هذه التجارب المصرية تعد نموذجا يحتذي للدول الأفريقية في إرادة تحقيق الأمن الغذائي لدول القارة.

مصر تشهد نهضة حديثة

ولفت «خليفة»، إلى أن مصر ممثلة في وزارة الزراعة عرضت العديد من نماذج النجاح للمشروعات القومية على الدول الأفريقية للمساهمة في النهضة الحديثة التي تشهدها البلاد في ظل قيادة الرئيس السيسي، بتشجيعه تنفيذ المشروعات الزراعية العملاقة، مشيدا بدور المجتمع المدني والقطاع الخاص الزراعي ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو».