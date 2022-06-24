قمة «بريكس» تؤكد الالتزام بزيادة التعاون في مجال الزراعة

شهدت الساحة الاقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أهمها ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، في «بورصة نيويورك»، فيما أكدت قمة «بريكس» على الالتزام بزيادة التعاون في الزراعة لضمان أمن الغذاء العالمي.

ارتفعت مؤشرات سوق «الأسهم» الأمريكية، أمس الخميس، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع»، 179.11 نقطة أو«1.62%»، ليحقق 11232.19 نقطة.

مؤشر «داو جونز الصناعي» يسجل عند الإغلاق 30677.36 نقطة

وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ 194.23 نقطة، «0.64 %»، ليسجل عند الإغلاق 30677.36 نقطة، كما شهد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، ارتفاع بـ 35.84 نقطة أو«0.95%»، ليحقق عند إغلاق جلسات التداول 3795.73 نقطة.

وفي المغرب، أغلقت البورصة، أمس الخميس، على انخفاض في التعاملات، وسجل مؤشر «مازي» الرئيسي، تراجعاً بنسبة 0.65 %، مسجلاً 11.946.97 نقطة، فيما بلغ إجمالي التداولات، 132.11 مليون درهم مغربي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.81 % ليستقر عند 960.44 نقطةً، فيما هبط المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.74% مسجلا 898.01 نقطة.

وفي تونس، قالت رئيسة الوزراء، نجلاء بودن رمضان، خلال كلمتها الافتتاحية لـ أعمال «منتدى تونس للاستثمار»، إن بلادها تسعى لتوفير مناخ استثماري مشجع لجذب الاستثمار الخارجي من خلال سن تشريعات جديدة وتبسيط إجراءات الاستثمار.

قادة «بريكس» يؤكدون على أهمية خامات الإنتاج الزراعي

وفي قمة «بريكس»، المكونة من «روسيا- البرازيل-الهند-الصين-جنوب أفريقيا» اعتمد المشاركون إعلانا ختاميا، سجلوا فيه الاتفاقات الرئيسية التي تم التوصل إليها خلال المناقشات.

وبدأت قمة «بريكس» الـ14 التي تستمر يومين برئاسة الصين، أمس الخميس عبر الفيديو، برئاسة الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، وحضر القمة رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد قادة «بريكس» الالتزام بزيادة التعاون في مجال الزراعة لضمان الأمن الغذائي العالمي، وأشار القادة إلى أهمية خامات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي.