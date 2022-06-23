وزير الزراعة: حذف 8 آلاف فلاح من منظومة الأسمدة المدعمة بسبب التعديات

كشف السيد القصير وزير الزراعة، عن عدد الفلاحين الذين حُذفوا من منظومة دعم الأسمدة بسبب تعديهم على الأراضي الزراعية

وقال وزير الزراعة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن 8 آلاف فلاح حُذفوا من منظومة دعم الأسمدة بسبب التعدي على الأرض الزراعية، مشيرا إلى التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة.

السيسي وجه بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح وزير الزراعة، أن الرئيس السيسي وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أننا أمام قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة، وتفاعل المواطن مع تحركات الدولة لتحقيق الصالح العام.

و شدد وزير الزراعة على ضرورة رفع الوعي لدى المواطن في ظل التحديات التي يواجهها العالم بسبب الغذاء والطاقة، قائلا: «لابد أن يدرك المواطن أن التعدي على الأراضي يشكل خطورة وأزمة حقيقية».

منظومة التغيرات المكانية

وأشار السيد القصير وزير الزراعة إلى استمرار عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة.

وذكر «القصير» في جلسة اللجنة بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شكّل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية، لاتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات تستهدف النيل من الأمن الغدائي وتساعد في رفع أسعار السلع.