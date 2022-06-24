وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة يبذلون جهودا كبيرة لصون استقرار الوطن

وجَّه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة للعاملين تحت مظلة وزارة الدفاع، عبر مجلة «التنمية الإدارية»، الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، الذي يحتفل به العالم في يوم 23 يونيو من كل عام.

ونصت كلمة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على:

«تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين تحت مظلة وزارة الدفاع، على جهودهم الكبيرة لصون أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.

لقد كان الجيش المصري على مر العصور الدرع الواقي للدولة المصرية وشعبها العظيم والحصن والسند لقضايا الأمة المصرية والعربية والسياج الذي يحفظ لها عزتها وكرامتها وسيظل دائما التجسيد الحقيقي لأسمى معانى التضحية والفداء والعمل من أجل الوطن.

وبهذه المناسبة فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات الكبرى التي حملنا أمانتها شعب مصر العظيم، متمسكين بالمبادئ السامية والقيم النبيلة للعسكرية المصرية العريقة، محافظين على ما حققته أجيال سبقتنا في خدمة الوطن وقواته المسلحة.

إن ما تحقق من إنجازات طموحة في كافة القطاعات برؤية من القيادة السياسية الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤكد أننا بإذن الله ماضون بكل قوة لبناء مستقبل أفضل يلبي آمال وتطلعات المصريين، مؤمنين بأن مصر لا يحميها إلا قواتها المسلحة القوية القادرة علي حماية الوطن وشعبه وتقيه مغبة أي عدوان، ولا يبنيها إلا سواعد كل المصريين، تجمعنا وحدة الهدف والمصير للوصول بمصر إلى طليعة الدول المتقدمة، وإننا لقادرون على ذلك بنبل المقصد وصدق الغاية والتفافنا حول رايتها وقيادتها، ومواصلة العمل والعطاء من أجل الحاضر والمستقبل، لتبقى مصر درة التاج العظيمة المنيعة إلى أبد الدهر.

والله نسأل أن يوفقنا ويرعى مسيرتنا لتحقيق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات على طريق الخير والإصلاح للأجيال القادمة، إنه نعم المولى ونعم النصير».