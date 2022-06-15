وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية فى مختلف المجالات العسكرية، مشيرا إلى أهمية استمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وكانت أجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية بمرافقة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره الإماراتى، وتناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء العلاقات المتميزة للقوات المسلحة المصرية والإماراتية، بما يسهم فى مجابهة التحديات المشتركة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، حرص بلاده على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة للبلدين الشقيقين، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة للجانبين فى ضوء عمق العلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى الإماراتى بالقاهرة.