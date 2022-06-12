عاجل .. الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع العراقي

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد وزير دفاع جمهورية العراق بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة للبلدين، والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة.