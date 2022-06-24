«شاكر»: ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء من نجاحات يصل إلى حد المعجزة

قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خالص التهنئة والشكر والامتنان لكافة العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاتها التابعة وجميع الوزارات والجهات شركاء النجاح على ما يبذلونه من جهد في كافة انحاء الدولة تنفيذا لرؤية القيادة السياسية الرشيدة.

نقلة نوعية في مجال تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات صحفية بمناسبة احتفالات العالم بيوم الخدمة العامة يوم 23 من شهر يونيو في كلمة قال فيها «بخالص التهنئة والشكر والامتنان لكافة العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاتها التابعة على ما يبذلونه من جهد كان من أهم ثماره ما شهدته الدولة المصرية من نقلة نوعية في مجال تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين في كافة أنحاء الدولة تنفيذا لرؤية القيادة السياسية الرشيدة باعتبار مسألة الكهرباء مسألة أمن قومي».

ما تم إنجازه من نجاحات يصل لحد المعجزة

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته: «لا يفوتني أيضا أن أتقدم لكافة العاملين في الوزارات والجهات شركاء النجاح بأسمى آيات التهاني والشكر والعرفان لما بذلوه في إطار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء لتحقيق ما تم إنجازه من نجاحات تصل لحد المعجزة والتي ينظر إليها العالم أجمع كقصة نجاح يتم دراستها والتأسي بها».

تشجيع الشباب على ممارسة المهن في القطاع العام

جدير بالذكر أنه في عام 2002 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص يوم 23 يونيو كيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، للاحتفال بقيمة الخدمة العامة للمجتمع، وتشجيع الشباب على ممارسة المهن في القطاع العام.

وحث قرار الجمعية العامة الدول الأعضاء على تنظيم مناسبات خاصة للاحتفال باليوم الذي يسلط الضوء على إسهام الخدمة العامة والموظفين العموميين في الحكم بطريقة عامة وفعالة وشفافة وشاملة.