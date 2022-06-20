وزير الكهرباء يستقبل سفير إيطاليا لبحث سبل التعاون في قطاع الطاقة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير ميكيلي كواروني، سفير ايطاليا بالقاهرة والمستشار الاقتصادي بالسفارة، لبحث سبل وتعزيز التعاون، بحضور عدد من قيادات القطاع.

الاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة

وأكد «شاكر»، أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر والتعاون المثمر مع الشركات الايطالية والحرص على الاستفادة من الخبرات الايطالية الحديثة والمتطورة.

واستعرض «شاكر»، الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها مؤكداً الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية

وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تستهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بمصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت الوزير إلى التعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وأشار الوزير إلى استراتيجية مصر للتوسع في تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة.،

من جانبه، أشاد السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات، كما أشاد أيضاً بالإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد عن رغبته في زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري بمختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وايضا مجال تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة.

وتأتى هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء