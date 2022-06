جورج آر. مارتن: مسلسل «جون سنو» فكرة كيت هارينجتون

كشف الكاتب جورج آر. مارتن مؤلف سلسلة «Game of Thrones»، أنه يعمل على المسلسل الجديد الخاص بشخصية «جون سنو»، التي يقوم ببطولتها الممثل الإنجليزي كيت هارينجتون، تحت عنوان «Snow»، قائلًا إنه اجتمع بالممثل في منزله بمنطقة «سانتا في»، ومع فريقه للعمل على صياغة القصة الرئيسية للمسلسل، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقال الكاتب الأمريكي إن كيت هارينجتون هو صاحب فكرة تتبع شخصية «جون سنو» في عمل منفصل، متابعًا: «لا يمكنني الكشف عن التفاصيل الخاصة بالعمل فيما يتعلق بفريق الكتابة، إذ لم يتم السماح بالإعلان عنهم، لكن كيت أحضر فريقه الخاص وهم رائعون».

وجاء ذلك بعد إبرام المؤلف الأمريكي تعاقد مع شبكة «HBO»، على صفقة شاملة مدتها خمس سنوات، تتضمن تطوير مشاريع جديدة، من بينها مسلسل «House of the Dragon»، الذي تدور أحداثه قبل بضع مئات من السنين قبل أحداث «Game of Thrones»، ويبدأ عرضه في أغسطس المقبل.

«جون سنو» يعود مرة أخرى في مسلسل تلفزيوني

اختتمت أحداث الجزء الأخير من سلسلة «Game of Thrones» بنفي جون سنو من «ويستيروس»، وسافر شمال الجدار مع «Wildlings» لبدء حياة جديدة، ومن المفترض أن يتطرق المسلسل الجديد إلى مغامرات «سنو» بعد نفيه، فمن الممكن أن تُظهر الشخصيات المألوفة مثل أخواته غير الأشقاء آريا ستارك (مايسي ويليامز) وسانسا ستارك (صوفي تورنر)، خلال الأحداث.

إميليا كلارك عن إعادة تجسيد دورها في «Game of Thrones»: انتهيت منه

ومن جانبها، كشفت الممثلة الإنجليزية إميليا كلارك أنها غير مستعدة للعودة إلى المسلسل لإعادة تجسيد دورها مرة أخرى، قائلة: «لا، أعتقد أنني انتهيت»، وعن مشاهدة المسلسل الجديد «House of the Dragon»، أوضحت في تصريحاتها لـ«BBC»: «سيكون الأمر غريبًا للغاية، سأشاهد هذا كمشاهد جديد لأن أحداثه تدور قبل عرضنا بسنوات طويلة، لذلك سيبدو الأمر مختلفًا».