القائمة الكاملة للفائزين بـ«جولدن جلوب».. بطل Squid Game يحصد أول جائزة

ذهبت أول جائزة في فئات التمثيل بالنسخة الـ79 من حفل توزيع جوائز الـ«جولدن جلوب»، المقام الآن في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إلى الممثل الكوري الجنوبي أوه يونج سو عن فئة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي وذلك عن دوره في المسلسل الذي حظى بشهرة عالمية كبيرة «Squid Game».

الكوري أوه يونج سو يحصل على «جولدن جلوب» أفضل ممثل مساعد

واقتنص الممثل الكوري الجنوبي، الجائزة من 4 مرشحين منهم بيلي كرودب عن دوره في «The Morning Show»، وهو نفس العمل الذي كان مرشح عنه مارك دوبلاس في نفس الفئة، وذلك بالإضافة إلى بريت جولدستاين عن دوره في «Ted Lasso»، وكيران كولكين عن دوره في مسلسل «Succession»، وفي نفس الفئة عن السيدات حصلت سارة سنوك على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن «Succession».

وحصلت النجمة كيت وينسلت على جائزة أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني عن «Mare of Easttown».

أما جائزة أفضل ممثل في جولدن جلوب عن مسلسل درامي فذهبت إلى جيرمي سترونج عن دوره في مسلسل «Succession»، متفوقا على بطل مسلسل «Squid Game»، لي جونج جاي، الذي كان ينفاس في نفس الفئة مع عمر سي عن مسلسل «Lupin»، وفي فئة أفضل ممثل عن مسلسل كوميدي أو موسيقي ذهبت الجائزة لـ جيسون سوديكس عن دوره في «Ted Lasso».

أما جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل محدود كانت من نصيب مايكل كيتون عن دوره في «Dopesick».

«Encanto» أفضل فيلم رسوم متحركة.. واريانا ديبوز أفضل ممثلة مساعدة

وحصلت الممثلة الأمريكية اريانا ديبوز على جائزة «جولدن جلوب» لأفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي، وذلك عن دورها في فيلم «West Side Story»، وحصل فيلم Encanto على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.