وزير الري: مشروع محطة الحمام سيجعل مصر الأعلى عالميا في معالجة المياه

زار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، محافظة الإسكندرية لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.

والتقى عبد العاطي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، ونهو هذه المشروعات في موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمني، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور عبد العاطي يرافقه اللواء الشريف، محطة 1 على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والواقعة على مصرف العموم، بقدرة رفع 6 أمتار وبنسبة إنجاز حالياً تصل إلى 36%، حيث تم الانتهاء من حوض الطرد، وجارٍ العمل في عنبر الطلمبات وتحويلة مصرف العموم أمام المحطة.

كما ترأس الدكتور عبد العاطي واللواء الشريف اجتماعا مع مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة البترول وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل، كما تمت متابعة أعمال تطوير بحيرتي مريوط ووادي مريوط استعدادا لموسم الأمطار المقبل.

وصرح الدكتور عبد العاطي بأنه تم نهو 33% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (35 – 50)% من المستهدف، ونهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 28%، ونهو مسار المواسير بنسبة 48%، مشيراً إلى أن هذا المسار يمتد بطول 114 كيلومترا (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ يوميا، وتعد أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع.

المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتي تعاني من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية وتقليل عجز المياه من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، وأنه باستكمال مشروع محطة الحمام فإن مصر ستصبح أعلى دولة في العالم في إعادة استخدام ومعالجة المياه، مشيرا إلى أن معالجة مياه الصرف الزراعي يهدف لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط.

محطتا الحمام وبحر البقر تعالجان مياه الصرف عالية الملوحة لإعادة استخدامها

وأضاف أن محطتي الحمام وبحر البقر تعالجان مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الاستخدام، وأن هذين المشروعين يُعدان نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة ونموذجاً يحتذى به في مجال إعادة استخدام المياه، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع، مؤكدا أنه يتم إعادة استخدام المياه عدة مرات لمواجهة التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه فى مصر.