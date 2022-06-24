وزير الري يتفقد عددا من مزارع إدكو ورشيد في محافظة البحيرة

استقبل اللواء هـشام آمنة، محـافظ البحيرة، منذ قليل، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بمركز رشيد، وذلك في إطار زيارته اليوم الجمعة لتفقد عدد من المزارع التي تروى بنظام الري الحديث بمركزي إدكو ورشيد.

وتفقد الوزير والمحافظ مزرعة حمادة سليم زيتون، والتي تروى بنظام الري الحديث مـن ترعـة الرشيدية الغربية بطريق رشيد إدفينا عند فم الحماد، والمقامة على مساحة 70 فدانا «زراعة مانجو».

البحيرة أكبر المحافظات من حيث المساحة

وأكد «آمنة» أن محافظة البحيرة تعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة، وكانت مشكلة نقص المياه من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، فتم الاتجاه إلى ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة، مشيرا إلى أهمية استخدام نظم الري الحديث والمتطور في تقليل فواقد المياه وزيادة المساحة المنزرعة ورفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل.

وأضاف أن محافظة البحيرة هي رائدة الزراعة في مصر، وسلة غذاء مهمة بما تمتلكه من أراض خصبة في قلب واديها وظهير صحراوي ممتد غربا يكتظ بمساحات شاسعة من المزارع، وظهير نيلي يحمل لنا الخير الوفير.

الاستفادة من الطرق الحديثة للري

كما ثمن محافظ البحيرة دور وزارة الموارد المائية والري في التحديث المستمر والتجديد والاستفادة من الخبرات والتقينات والطرق الحديثة في الري والتي تساعد المزارع على تحسين إنتاجيته وتعزيز مصادر دخله.

وقال «آمنة» إن وزير الموارد المائية والري أكد أهمية أنظمة الري الحديث، ومنها الري الذكي والري بالتنقيط، والذي يعمل على ترشيد المياه وتحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أهمية المؤتمرات والندوات التدريبة للتوعية والتعريف بكل ما هو حديث في هذا المجال، حيث تم خلال الفترة الماضية عقد 4 مؤتمرات وندوات لأصحاب المزارع والمزارعين، كما وجه بعقد مؤتمر كبير كل ثلاثة أشهر بحضور كافة الجهات المعنية وأصحاب المشروعات التي حققت نجاحا في هذا الشأن لتبادل الخبرات.

تبطين الترع من أهم المشروعات للحفاظ على المياه

وأضاف أن مشروع التبطين الذي تتولاه الدولة يعد أحد المشروعات الكبرى للحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث، كما شهدت البحيرة في الفترة الماضية تبطين أكثر من 450 كم من الترع والمصارف.