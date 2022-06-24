المحكمة العليا الأمريكية تسقط حق المرأة في الإجهاض

ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، قرارا سابقا يمنح المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية حق الإجهاض، وسط غضب كبير من جانب الأوساط الليبرالية داخل الولايات المتحدة التي تؤيد هذا الحق.

تسريبات سابقة حول قرار المحكمة العليا تثير غضب حقوقيين

وكانت تسريبات نشرتها شبكة «بوليتيكو» الإخبارية في مايو الماضي لمسودة قانون الإجهاض، قد أظهرت بوضوح أن المحكمة العليا الأمريكية تتجه نحو وقف حق الإجهاض وهو ما اعتبره ناشطون وحقوقيون تراجعا مريرا في مجال الحريات، حسب وجهة نظرهم.

وعلى أثر ذلك تظاهر أكثر من ألف ناشط من المؤيدين للإجهاض والرافضين له خارج مقر المحكمة العليا في واشنطن، وسط استنفار من جانب الشرطة.

حكم سابق من المحكمة العليا سمح بالإجهاض حتى الأسبوع الـ22 من الحمل

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت عام 1973، في ختام نظرها إحدى القضايا، حُكماً شكّل سابقة قضائية، إذ كفل حقّ الإجهاض، أو تحديد حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى نحو 22 أسبوعاً من بدء الحمل.