مايا مرسي تفوز بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة

فازت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، خلال الفترة من 2023 إلى 2026، إثر حصولها على نحو 126 صوتًا في الانتخابات التي أجريت، اليوم الخميس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

اللجنة تضم 23 خبيرا يتمتعون بمؤهلات وخبرات متميزة

وأوضحت بعثة مصر بـ الأمم المتحدة في نيويورك، أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تضم 23 خبيرًا ممن يتمتعون بخبرات ومؤهلات متميزة عملية وأكاديمية في موضوعات المرأة.

ويأتي ترشيح الدكتورة مايا مرسي لعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في إطار حرص جمهورية مصر العربية على الإسهام المتواصل على المستوى الدولي في النهوض بوضع المرأة في شتى أنحاء العالم، ولاسيما من خلال القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، إن فوز المرشحة المصرية، الدكتورة مايا مرسي، بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، جاء بعد وصفها بأنها شديدة التنافسية، حظت فيها المرشحة المصرية برابع أعلى عدد من الأصوات ضمن 23 مرشحة تنافسن على شغل 12 مقعداً، وذلك خلال انتخابات التجديد النصفي للجنة.

مندوب مصر بالأمم المتحدة يشكر الوفود التي دعمت مصر

وأعرب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، عن بالغ الشكر لكافة الوفود التي دعمت المرشحة المصرية خلال تلك الانتخابات؛ مما يؤكد المكانة التي تحظى بها مصر في المجتمع الدولي، بالإضافة إلى الكفاءة المهنية والخبرة التي تتمتع بها الدكتورة مايا مرسي.

وكشفت مندوب مصر الدائم عن أن الأسابيع الماضية شهدت جهودًا مكثفة قادتها وزارة الخارجية وسفارات مصر بالخارج والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتأمين الأصوات اللازمة لفوز المرشحة المصرية في تلك المعركة الانتخابية الصعبة؛ مؤكدا على أن ذلك يمثل إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسي المتميز دوليا.