وزيرة الثقافة: سعداء بإقامة مهرجان السويس للموسيقى والغناء

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إنها سعيدة بإقامة الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء، مشيرة إلى أنه استمرار لمبادرة تقديم الفنون في مختلف المحافظات مثل ما حدث في دندرة وتل بسطا وغيرها.

وكشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم في تصريحات لها على هامش المهرجان، أنه سيتم تقديم مواهب فنية من السويس لأول مرة في حفل الافتتاح، احتفاء بهذه المحافظة المليئة بالمواهب والطاقات الفنية.

تفاصيل مهرجان السويس

واستقبل متحف السويس جمهور النسخة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء مساء اليوم، قبل لحظات من انطلاق الحفل الذي يحييه الفنان هاني شاكر.

وشهد متحف السويس إقبالا كبيرا من الجماهير لحضور المهرجان الذي تزينت المدينة من أجله وانتشرت لافتاته والبوسترات الدعائية على الطرق تنويها للحدث الذي يقام لأول مرة.

فيما قدمت فرق من السويس أغاني فلكلورية على أنغام السمسمية أثناء استقبال الجمهور قبل بدء فعاليات المهرجان الرسمية.

الثقافة والآثار تطلقان مهرجان السويس

وتطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة السويس.

ويقام مهرجان السويس للموسيقى والغناء بمتحف السويس القومي على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

وتوجهت «عبد الدايم» بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعايته للمهرجان والعديد من أنشطة وزارة الثقافة، ما يؤكد الإيمان بدور القوى الناعمة في بناء المجتمع وتنمية الوعي، قائلة إن ربوع مصر تشهد حراكا فكريا وفنيا متنوعا يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير، وتابعت أن اختيار متحف السويس القومي لإقامة الدورة الأولى من المهرجان بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار يأتي نظرا لما يضمه من قطع أثرية فريدة تروي جانبا من حضارة مصر العريقة التي تعد أحد مصادر الإلهامات المعاصرة.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء تجمع أشكالا فنية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالٍ يحييها على التوالي كل من فرقة صحبة سمسمية - الفنان الكبير هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها - الفنان أحمد جمال وفرقته، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية رحاب مطاوع - حسناء - وليد حيدر - أشرف وليد والمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.