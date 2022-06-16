إيناس عبد الدايم تشارك في مؤتمر نابولي الأول لوزراء الثقافة بـ إيطاليا

توجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، إلى مدينة نابولي تلبية لدعوة وزارة الثقافة الإيطالية للمشاركة في فعاليات مؤتمر نابولي لوزراء الثقافة في المنطقة الأورومتوسطية، الاجتماع الأول لوزراء الثقافة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجنوب، والمنعقد يومي الخميس والجمعة 16 و17 يونيو الجاري، بهدف تعزيز ودعم الشراكة في المجالات الثقافية بين دول الاتحاد الأوروبي والجنوب.

خطوة مهمة

وقالت «عبد الدايم» إن المؤتمر يمثل خطوة مهمة على طريق تنفيذ المزيد من مشروعات التعاون بين دول الأورومتوسطي والجنوب في المجالات الثقافية والإبداعية وصون التراث ورعاية المبدعين، مشيدة بتواجد وتمثيل العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال، وأوضحت أن حضور الثقافة والإبداع المصري في المحافل الدولية يعكس الريادة الحضارية للوطن ويؤكد تأثيره إقليميا وعالميا.

الدورة الأولى للمؤتمر

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد دورته الأولى بالتنسيق بين وزير الثقافة الإيطالي ورئاسة الاتحاد الأوروبي في فرنسا، ويشارك به وزراء الثقافة بدول الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، بجانب عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، منها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC، واليونسكو، ومؤسسة الإيكروم «المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية»، ويناقش عدة موضوعات منها تعزيز مجالات الثقافة والتراث كصالح مشترك بين الدول والمنظمات المشاركة، حماية التراث من الإتجار غير المشروع، وضع سياسات التنمية للثقافة والاقتصاد الإبداعي في ضوء أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، تأثير تغير المناخ على الثقافة والتراث تمهيدا لمؤتمر COP27 في مصر، الفرص التي يقدمها برنامج ايرازموس لدعم المواهب في مجال الثقافة والفنون وصقل مهاراتهم.