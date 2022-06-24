ريتا حرب تخضع لجلسات العلاج الطبيعي في تركيا «فيديو»

أعلنت الإعلامية اللبنانية ريتا حرب، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة والصور «تويتر»، تلقيها جلسات العلاج الطبيعي في تركيا بعد نجاح عمليتها الأخيرة في القدم.

ونشرت ريتا حرب فيديو لها وهي تتحرك بعكاز داخل المستشفى وعلقت قائلة: «لكل اللي بحبوني وما وفّروا صلاة ودعوات بشكركم من كل قلبي والله استجاب وبلش التحسن والاستجابة للعلاج يبينوا وبحب تشوفوا هالتقدم بها الفيديو».

لكل اللي بحبوني وما وفّروا صلاة ودعوات بشكركم من كل قلبي والله استجاب وبلش التحسن والاستجابة للعلاج يبينوا وبحب تشوفوا هالتقدم بهالڤيديو pic.twitter.com/F4H0FwQnMN — rita harb ريتا حرب (@Rita_Harb) June 24, 2022

وقالت ريتا حرب في تدوينة أخرى: «ما بحياتي تمنيت شر لمخلوق بالعكس.. وإن شاء لله ما حدن يصيبو شي وما تشوفو غير الخير يا رب، بس اللي مفكرني عم بعمل نقاهة بتركيا بحب قول هي النقاهة مش غلط لو صحتي بتسمح بس إن شاء لله ما حدن يكون محللي بيللي عم بقطع فيه وكمان حلو الإنسان يحس مع غيره وما يكون أعمى وأطرش ساعة يللي بدّو كرمال الله يوفقو بحياتو وخلص الحكي هون».

ريتا حرب تتعرض لحادث سير

وفي منتصف أكتوبر الماضي تعرضت الإعلامية ريتا حرب، لحادث سير في تركيا، أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية هناك، حيث انقلبت السيارة ليتم نقلها على الفور إلى المستشفى وتخضع لعملية جراحية في الفخذ.

لتطمئن ريتا جمهورها عن حالتها الصحية عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «اليوم أول مرة أقف على رجلي اليوم، أول مرة يطلع صوتي حبيت أطمن كل من اهتم ودعا لي، أنا الحمد لله بخير وربنا كتب لي عمر جديد، وما زلت أعاني من إصابة في الساق والوجه، وما زلت في مرحلة العلاج، الحادث غيَّر لي حياتي، أول مرحلة رجلي الشمال التي أجريت فيها عددا من العمليات الجراحية، والعملية الأخرى في وجهي، وما زلت تحت الملاحظة، وإن شاء الله بدعواتكم لن أتعرض لجراحة جديدة».